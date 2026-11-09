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Economie

Ambele reactoare de la Cernavodă au fost oprite. Directorul tehnic va fi înlocuit

f Scris de florentina constantin
Ambele reactoare de la Cernavodă au fost oprite. Directorul tehnic va fi înlocuit
Aosom
Nuclearelectrica (SNN) a anunţat că Unitatea 1 a fost deconectată luni seară, 9 noiembrie, de la Sistemul Energetic Naţional, la trei zile după repornire, din cauza unei defecţiuni în partea clasică a...

Sursa: Dcnews

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