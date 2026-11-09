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Economie

Ambele reactoare nucleare de la Cernavodă au fost oprite, luni seara. UPDATE. Compania anunță că la Unitatea 1 a apărut defecțiune în partea clasică (termică) a reactorului, dar și că directorul tehnic va fi înlocuit din funcție. Precizează că nu există riscuri de siguranță nucleară și că se lucrează la repornirea ambelor reactoare.

m Scris de moise.guran
Ambele reactoare nucleare de la Cernavodă au fost oprite, luni seara. UPDATE. Compania anunță că la Unitatea 1 a apărut defecțiune în partea clasică (termică) a reactorului, dar și că directorul tehnic va fi înlocuit din funcție. Precizează că nu există riscuri de siguranță nucleară și că se lucrează la repornirea ambelor reactoare.
Aosom
Un comunicat transmis luni seara, după ora 20, de către Nuclearelectrica sugerează că o problemă de “asigurare a disponibilității echipamentelor necesare” a dus la defectarea reactorului 1 (în partea clasică, termică, probabil la turbinele cu abur), la trei zile după ce acesta fusese repornit și furniza energie în sistemul național. În același comunicat, compania anunță […]

Sursa: Biziday

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