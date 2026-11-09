Ambele reactoare nucleare de la Cernavodă au fost oprite, luni seara. UPDATE. Compania anunță că la Unitatea 1 a apărut defecțiune în partea clasică (termică) a reactorului, dar și că directorul tehnic va fi înlocuit din funcție. Precizează că nu există riscuri de siguranță nucleară și că se lucrează la repornirea ambelor reactoare.

Un comunicat transmis luni seara, după ora 20, de către Nuclearelectrica sugerează că o problemă de “asigurare a disponibilității echipamentelor necesare” a dus la defectarea reactorului 1 (în partea clasică, termică, probabil la turbinele cu abur), la trei zile după ce acesta fusese repornit și furniza energie în sistemul național. În același comunicat, compania anunță […]

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