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Economie

Ambele „tabere” politice, vinovate dacă nu ne iese pariul PNRR. „Să faci legi pe repede înainte, pentru a primi bani de la UE, este dovadă de provincialism”

a Scris de alexandra constantinovici
Ambele „tabere” politice, vinovate dacă nu ne iese pariul PNRR. „Să faci legi pe repede înainte, pentru a primi bani de la UE, este dovadă de provincialism”
Aosom
România are de încasat până la sfârșitul anului ultimele două tranșe din PNRR, în valoare totală de 6,43 miliarde de euro, în timp ce Comisia Europeană verifică, în perioada aceasta, dacă investițiile și reformele asumate au fost cu adevărat îndeplinite, pentru a stabili dacă vom și primi banii, iar miza este extraordinar de importantă în acest moment. Pentru componenta de granturi, de 4,23 miliarde de euro, echivalentul a circa 1% din PIB, statul a făcut deja plăți ...

Sursa: Ziare

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