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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Ambiția lui Alin Tișe. Ignorat de Guvernul Bolojan, proiectul viitorului Spital Pediatric Monobloc va primi o finanțare de 200 de milioane euro

v Scris de vasile manu
Ambiția lui Alin Tișe. Ignorat de Guvernul Bolojan, proiectul viitorului Spital Pediatric Monobloc va primi o finanțare de 200 de milioane euro
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Ambiția lui Alin Tișe. Proiectul viitorului Spital Pediatric Monobloc va primi o finanțare de 200 de milioane euro

Sursa: Foaia Transilvana

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