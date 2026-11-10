 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Amendă de 5.000 de lei și lemn confiscat, în urma unui control la un depozit din Câmpulung Moldovenesc

s Scris de suceava news online
Amendă de 5.000 de lei și lemn confiscat, în urma unui control la un depozit din Câmpulung Moldovenesc
Aosom
Un agent economic din municipiul Câmpulung Moldovenesc a fost sancționat cu o amendă de 5.000 de lei, după ce polițiștii și reprezentanții Gărzii Forestiere Suceava au descoperit nereguli privind deținerea și evidența materialului lemnos. Controlul a fost efectuat luni, 9 noiembrie 2026, în intervalul orar 09:30–14:00, de lucrătorii Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc – Biroul de […] The post Amendă de 5.000 de lei și lemn confiscat, în urma unui control la un depozit din Câmpulung Moldovenesc first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech