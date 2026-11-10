Un agent economic din municipiul Câmpulung Moldovenesc a fost sancționat cu o amendă de 5.000 de lei, după ce polițiștii și reprezentanții Gărzii Forestiere Suceava au descoperit nereguli privind deținerea și evidența materialului lemnos. Controlul a fost efectuat luni, 9 noiembrie 2026, în intervalul orar 09:30–14:00, de lucrătorii Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc – Biroul de […] The post Amendă de 5.000 de lei și lemn confiscat, în urma unui control la un depozit din Câmpulung Moldovenesc first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗