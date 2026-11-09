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Economie

Amendă de peste 75 de milioane de euro pentru Kaufland în Bulgaria. Compania amenință cu retragerea unor investiții

a Scris de aura trif
Amendă de peste 75 de milioane de euro pentru Kaufland în Bulgaria. Compania amenință cu retragerea unor investiții
Aosom
Comisia pentru Protecția Concurenței din Bulgaria a amendat Kaufland Bulgaria cu 75,65 milioane de euro pentru trei încălcări ale regulilor privind practicile comerciale neloiale în relația cu producătorii locali de alimente.

Sursa: Stirile Pro.tv

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