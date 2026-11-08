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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Ample proteste, sâmbătă, în Irlanda, Finlanda, Spania, Danemarca, Scoția și Franța împotriva dezvoltării centrelor de date, pe fondul îndoielilor tot mai mari asupra impactului pozitiv al inteligenței artificiale asupra societății. Manifestanții susțin că aceasta amenință democrația și servește doar maximizării profiturilor marilor corporații.

s Scris de sorescu86@gmail.com
Ample proteste, sâmbătă, în Irlanda, Finlanda, Spania, Danemarca, Scoția și Franța împotriva dezvoltării centrelor de date, pe fondul îndoielilor tot mai mari asupra impactului pozitiv al inteligenței artificiale asupra societății. Manifestanții susțin că aceasta amenință democrația și servește doar maximizării profiturilor marilor corporații.
Aosom
Manifestațiile legate de construcția centrelor de date au avut loc în mai multe state europene, sâmbătă, și au fost justificate de impactul social, dar și asupra mediului, al inteligenței artificiale și al infrastructurii enrgofage a acesteia. În jur de două mii de manifestanți au mărșăluit în Dublin, în timp ce puțin peste o mie de […]

Sursa: Biziday

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