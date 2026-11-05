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Economie

ANAF ia urma diasporei pentru plata contribuțiilor sociale

a Scris de adrian stoica
ANAF ia urma diasporei pentru plata contribuțiilor sociale
Aosom
Fiscul nu mai vrea să-i scape niciun ban datorat bugetului. A pus ochii pe toți contribuabilii și pare hotărât să verifice fiecare leu care ar putea ajunge la bugetul statului. Cu alte cuvinte, nimeni nu trebuie să uite ce are de plătit, pentru că ANAF nu mai uită pe nimeni.

Sursa: Jurnalul Ro

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