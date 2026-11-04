ANAF TRECE LA IMPUNEREA DIN OFICIU! Românii care au obținut venituri în 2025 pot primi decizii pentru CAS și CASS. Fiscul își verifică bazele de date și nu mai așteaptă contribuabilul!

O nouă procedură fiscală pune în mișcare mecanismul de verificare și impunere din oficiu a persoanelor fizice. ANAF a publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 1457/2026, care stabilește modul în care vor fi identificate persoanele ce nu și-au îndeplinit obligațiile declarative privind contribuțiile sociale pentru veniturile realizate în 2025. Sunt vizate numeroase categorii de venituri, […]

Sursa: News Buzau Citește mai departe la sursa originală ↗