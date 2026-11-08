 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

ANAF va retrimite notificările despre posibile greșeli la TVA din 2024, cu diferența găsită la fiecare firmă

t Scris de tudor dima
ANAF va retrimite notificările despre posibile greșeli la TVA din 2024, cu diferența găsită la fiecare firmă
Aosom
ANAF va retrimite notificările privind TVA din 2024 cu diferența găsită. Firmele vor putea verifica dacă au greșit declarațiile.

Sursa: Ziarul Financiar

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech