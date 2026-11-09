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Economie

Analiza de risc stabilește metoda de rambursare a TVA. Ce înseamnă noul filtru fiscal pentru numerarul companiilor?

e Scris de ey românia
Analiza de risc stabilește metoda de rambursare a TVA. Ce înseamnă noul filtru fiscal pentru numerarul companiilor?
Aosom
ANAF a introdus recent prin Ordinul nr. 1.123/2026 noi criterii pentru analiza de risc, cu implicații directe asupra lichidității companiilor și asupra procesului de rambursare a TVA

Sursa: Adevarul

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