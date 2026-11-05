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Economie

Analiză Reuters. În noua configurație a Congresului american există o majoritate semnificativă, formată atât din democrați, cât și din republicani, pentru reluarea și prioritizarea sprijinului militar al SUA pentru Ucraina, dar și pentru reintroducerea sancțiunilor asupra Rusiei. Aceeași majoritate va forța probabil oprirea războiului din Iran, dar și reducerea susținerii militare a Israelului.

m Scris de moise.guran
Analiză Reuters. În noua configurație a Congresului american există o majoritate semnificativă, formată atât din democrați, cât și din republicani, pentru reluarea și prioritizarea sprijinului militar al SUA pentru Ucraina, dar și pentru reintroducerea sancțiunilor asupra Rusiei. Aceeași majoritate va forța probabil oprirea războiului din Iran, dar și reducerea susținerii militare a Israelului.
Aosom
Reuters identifică cinci moduri în care politica externă a SUA s-ar putea schimba, în urma alegerilor care vor aduce o majoritate democrată atât în Senatul american, cât și în Camera Reprezentanților: limitarea puterii de acțiune a președintelui în războiul cu Iranul, tăierea cheltuielilor Pentagonului, reintroducerea sancțiunilor asupra petrolului rusesc, limita sau încetarea ajutorului militar către […]

Sursa: Biziday

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