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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Analiză Reuters. Vicepreședintele american JD Vance s-a distanțat mai vizibil de Donald Trump după pierderea alegerilor din această săptămână, dar discursurile sale indică, încă din septembrie, intenția de a-și construi un brand politic distinct pentru alegerile din 2028.

m Scris de moise.guran
Analiză Reuters. Vicepreședintele american JD Vance s-a distanțat mai vizibil de Donald Trump după pierderea alegerilor din această săptămână, dar discursurile sale indică, încă din septembrie, intenția de a-și construi un brand politic distinct pentru alegerile din 2028.
Aosom
Reuters a analizat șase discursuri ale lui JD Vance, de la convenția republicană din septembrie și până la alegerile marțea trecută, constatând că acesta s-a referit tot mai puțin Donald Trump și mai mult la nemulțumirile alegătorilor republicani. Temele principale, precum naționalismul economic, reținerea în politica externă și siguranța publică, au fost abordate din perspectivă […]

Sursa: Biziday

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