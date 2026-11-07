Analiză Reuters. Vicepreședintele american JD Vance s-a distanțat mai vizibil de Donald Trump după pierderea alegerilor din această săptămână, dar discursurile sale indică, încă din septembrie, intenția de a-și construi un brand politic distinct pentru alegerile din 2028.

Reuters a analizat șase discursuri ale lui JD Vance, de la convenția republicană din septembrie și până la alegerile marțea trecută, constatând că acesta s-a referit tot mai puțin Donald Trump și mai mult la nemulțumirile alegătorilor republicani. Temele principale, precum naționalismul economic, reținerea în politica externă și siguranța publică, au fost abordate din perspectivă […]

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