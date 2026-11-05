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Economie

Analiză: România a primit peste 108 miliarde de euro din fonduri europene în perioada 2007 - 2025

a Scris de andreea năstase
Analiză: România a primit peste 108 miliarde de euro din fonduri europene în perioada 2007 - 2025
Aosom
România a primit aproximativ 108,3 miliarde de euro din fonduri europene nerambursabile în perioada 2007 - 2025 şi a contribuit cu circa 35,9 miliarde de euro la bugetul Uniunii Europene, înregistrând un sold pozitiv de peste 72 de miliarde de euro, ...

Sursa: Stiri Pe Surse

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