Analiză The Guardian. Alegerile din Brazilia, Serbia, Israel și, mai ales, SUA reînnoiesc încrederea în rezistența democrației. Demonstrează puterea activismului local împotriva autoritarismului, dar restabilirea sănătății democratice și depolitizarea birocrației iliberale se poate dovedi o sarcină mult mai dificilă decât câștigarea alegerilor.

O succesiune de patru runde de alegeri, în ultimele zece zile, a adus eșecuri semnificative liderilor autoritariști și a reînnoit credința că democrația este totuși mai rezistentă decât părea, arată The Guardian. Alegerile din Brazilia, Serbia, Israel și SUA au avut loc în circumstanțe foarte diferite, cu factori unici, specifici, dar fiecare dintre ele a […]

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