Analiză ZF. Chiajna, Voluntari şi Popeşti-Leordeni au acoperit jumătate din totalul locuinţelor noi livrate în 2025 în toată zona limitrofă Capitalei. Problema? „Locuinţele se construiesc mai repede decât dotările şi transportul, iar cartierele noi riscă să rămână doar locuri de dormit“

Aproximativ 6.100 de locuinţe s-au livrat în 2025 în toate localităţile lipite direct de Bucureşti, completând harta rezidenţială metropolitană. Aproape jumătate dintre acestea au fost adjudecate de trei localităţi – Chiajna (1.143), Voluntari (862) şi Popeşti-Leordeni (832).

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗