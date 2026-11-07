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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Angajații Combinatului Siderurgic Galați au ieșit din nou în stradă după șase luni fără salarii. Fostul colos industrial riscă falimentul

d Scris de dan cucu
Angajații Combinatului Siderurgic Galați au ieșit din nou în stradă după șase luni fără salarii. Fostul colos industrial riscă falimentul
Aosom
La Galați, angajați ai Combinatului Siderurgic au ieșit din nou în stradă, după șase luni în care au rămas fără salarii.

Sursa: Stirile Pro.tv

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