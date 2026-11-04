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Economie

Angajații din INS protestează miercuri la Ministerul Finanțelor. Care sunt revendicările sindicaliștilor

a Scris de andreea dobra
Angajații din INS protestează miercuri la Ministerul Finanțelor. Care sunt revendicările sindicaliștilor
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Angajații Institutului Național de Statistică (INS) protestează miercuri, începând cu ora 10:00, în fața Ministerului Finanțelor. Sindicaliștii cer plata drepturilor salariale restante, câștigate în instanță, și eliminarea inechităților salariale.

Sursa: Digi24

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