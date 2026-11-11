Un angajat din România păstrează 58,5% din salariul brut, față de aproximativ 77,6% în Bulgaria, așa că bulgarul încasează cu aproape 48 de euro mai mult pe lună. The post Angajații români încasează cel mai mic salariu net din UE. Cât le iau taxele față de bulgari appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗