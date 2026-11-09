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Economie

AnimaWings intră în insolvență cu datorii de 280 milioane lei și fără un plan concret de reorganizare

a Scris de andreea vlad
AnimaWings intră în insolvență cu datorii de 280 milioane lei și fără un plan concret de reorganizare
Aosom
AnimaWings a intrat în insolvență, la a doua încercare, pe data de 28 octombrie 2026. Compania aeriană urmărește astfel reorganizarea judiciară, stabilizarea operațiunilor și restructurarea obligațiilor financiare. Compania ANIMA WINGS AVIATION SA Bucureşti a invocat problemele tehnice ale flotei, precum și contextul economic dificil și creșterea costurilor de operare. AnimaWings, probleme în procesul de reorganizare judiciară […]

Sursa: National - Ziarul National

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