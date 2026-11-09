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Economie

AnimaWings nu mai poate efectua zboruri comerciale după suspendarea autorizațiilor. Pasagerii cu bilete anulate pot cere banii înapoi

t Scris de tudor dima
AnimaWings nu mai poate efectua zboruri comerciale după suspendarea autorizațiilor. Pasagerii cu bilete anulate pot cere banii înapoi
Aosom
AnimaWings are autorizațiile suspendate și nu mai poate efectua zboruri comerciale. Pasagerii cu bilete anulate pot cere rambursarea.

Sursa: Ziarul Financiar

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