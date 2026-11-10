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Economie

ANRE a aprobat plata facturilor de curent de la alte adrese ale aceluiași prosumator din valoarea surplusului, cu același furnizor și distribuitor

t Scris de tudor dima
ANRE a aprobat plata facturilor de curent de la alte adrese ale aceluiași prosumator din valoarea surplusului, cu același furnizor și distribuitor
Aosom
ANRE a aprobat folosirea valorii surplusului pentru alte facturi ale prosumatorilor. Adresele trebuie să aibă același furnizor și distribuitor.

Sursa: Ziarul Financiar

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