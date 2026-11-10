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Economie

ANRE a retras licența unei companii de furnizare a energiei electrice. Mai multe luni, firma nu a răspuns la e-mailuri și notificări, iar la sediu nu a fost găsit nimeni

m Scris de mihai diac
ANRE a retras licența unei companii de furnizare a energiei electrice. Mai multe luni, firma nu a răspuns la e-mailuri și notificări, iar la sediu nu a fost găsit nimeni
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Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a anunțat marți, 10 noiembrie 2026, că a retras licența societății IBN Energy SRL, care era furnizor de energie electrică.

Sursa: Ziare

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