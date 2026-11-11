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Economie

Anthropic pregăteşte listarea pe bursa Nasdaq pe 19 noiembrie, la o evaluare de până la 1.405 miliarde de dolari

r Scris de redactor, roxana popa
Anthropic pregăteşte listarea pe bursa Nasdaq pe 19 noiembrie, la o evaluare de până la 1.405 miliarde de dolari
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Potrivit unor surse familiarizate cu planurile companiei, preţul final al ofertei ar urma să fie stabilit pe 18 noiembrie, iar tranzacţionarea acţiunilor să înceapă pe 19 noiembrie

Sursa: Stiri Pe Surse

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