Într-un context în care companiile deținute integral de femei sunt mai profitabile decât media firmelor analizate[1], comunitatea WIN – Women The post Antreprenoriatul feminin câștigă teren în economia românească: o comunitate de business cu afaceri de 130 de milioane de euro celebrează performanța la Gala WINgs, pe 19 noiembrie first appeared on Ultima Oră.

Sursa: Ultima Oră Citește mai departe la sursa originală ↗