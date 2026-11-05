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Economie

Anunț CTP Cluj-Napoca - Traseele liniilor 46B, 44 si 49 sunt deviate temporar

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Anunț CTP Cluj-Napoca - Traseele liniilor 46B, 44 si 49 sunt deviate temporar
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Anunț CTP Cluj-Napoca - Traseele liniilor 46B, 44 si 49 sunt deviate temporar

Sursa: Monitorul Cluj

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