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Comunicat PMB
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Economie

ANUNȚ DE PRELUNGIRE A TERMENULUI DE DEPUNERE A OFERTELOR

d Scris de daniela moise
ANUNȚ DE PRELUNGIRE A TERMENULUI DE DEPUNERE A OFERTELOR
Aosom
Achiziție servicii, furnizare bunuri si execuție lucrări (proiectare, furnizare si execuție) în cadrul proiectului „REALIZARE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU AUTOCONSUM LA FORD OTOSAN ROMANIA SRL”, Cod proiect: 351850 Societatea FORD OTOSAN ROMANIA S.R.L. anunță prelungirea termenului de depunere a ofertelor la procedura de achiziție de servicii, furnizare bunuri si execuție lucrări (proiectare, furnizare si execuție) în […]

Sursa: Gazeta De Sud

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