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Economie

Anunț despre proiectul Tarnița. Ce se întâmplă cu hidrocentrala de 1 miliard de euro pe care o construiesc România și Franța

c Scris de cristian anton
Anunț despre proiectul Tarnița. Ce se întâmplă cu hidrocentrala de 1 miliard de euro pe care o construiesc România și Franța
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Hidroelectrica şi compania franceză Electricite de France (EDF) elaborează un studiu de prefezabilitate pentru proiectul hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Tarniţa-Lăpuşteşti, a anunțat șeful companiei energetice române de stat, Dan Plaveti.

Sursa: Stirile Pro.tv

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