 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Apa caldă sau căldura nu ajunge la nivelul cerut la 29% dintre asociațiile racordate din București. Asociațiile pot cere reducerea facturii

t Scris de tudor dima
Apa caldă sau căldura nu ajunge la nivelul cerut la 29% dintre asociațiile racordate din București. Asociațiile pot cere reducerea facturii
Aosom
Termoenergetica spune că 29% dintre asociațiile racordate din București au probleme cu apa caldă sau căldura. Reducerea facturii se cere prin asociație.

Sursa: Ziarul Financiar

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech