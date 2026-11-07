Apă de munte la robinetele din Craiova! Bilanțul unei investiții record de 500 de milioane de euro

După 13 ani de așteptare, un proiect gigantic devine realitate: craiovenii primesc, începând de sâmbătă, apă pură de izvor de munte direct la robinete. Finalizarea istoricei aducțiuni „Isvarna 2”, o investiție colosală de peste 500 de milioane de euro care include și modernizarea rețelelor de canalizare, transformă radical calitatea vieții în întreaga Bănie

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗