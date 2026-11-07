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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Apă de munte la robinetele din Craiova! Bilanțul unei investiții record de 500 de milioane de euro

r Scris de redacția jurnalul
Apă de munte la robinetele din Craiova! Bilanțul unei investiții record de 500 de milioane de euro
Aosom
După 13 ani de așteptare, un proiect gigantic devine realitate: craiovenii primesc, începând de sâmbătă, apă pură de izvor de munte direct la robinete. Finalizarea istoricei aducțiuni „Isvarna 2”, o investiție colosală de peste 500 de milioane de euro care include și modernizarea rețelelor de canalizare, transformă radical calitatea vieții în întreaga Bănie

Sursa: Jurnalul Ro

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