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Economie

Apartamentele cu repartitoare plătesc o parte din încălzirea blocului chiar și cu caloriferele închise

t Scris de tudor dima
Apartamentele cu repartitoare plătesc o parte din încălzirea blocului chiar și cu caloriferele închise
Aosom
Un apartament cu repartitoare plătește o cotă din încălzirea comună și la zero unități. Nota individuală și centralizatorul arată cum e calculată suma.

Sursa: Ziarul Financiar

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