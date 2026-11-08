Apartamentele din București ar putea deveni tot mai scumpe, fără să ofere un confort mai bun. Ce avertizează un dezvoltator imobiliar

Prețurile apartamentelor din București ar putea crește în următorii ani până la niveluri apropiate de cele din Cluj-Napoca, însă locuințele nu vor deveni neapărat mai confortabile sau mai eficiente. Avertismentul vine din partea lui Florin Mariș, fondatorul și directorul general al dezvoltatorului imobiliar Hexagon.

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