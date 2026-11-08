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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Apartamentele din București vor fi tot mai scumpe, dar nu neapărat mai bune (Ecopolitic)

z Scris de ziar com copyright directway
Apartamentele din București vor fi tot mai scumpe, dar nu neapărat mai bune (Ecopolitic)
Aosom
Florin Mariș, CEO și fondator al dezvoltatorului clujean Hexagon, spune că și prețurile (…)

Sursa: Ziar.com

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