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Economie

Apartamentele din Cluj-Napoca au un preț mediu cerut de 3.331 de euro pe metru pătrat util. Avansul de 15% pentru 50 mp ar fi aproape 25.000 de euro

d Scris de daniel manea
Apartamentele din Cluj-Napoca au un preț mediu cerut de 3.331 de euro pe metru pătrat util. Avansul de 15% pentru 50 mp ar fi aproape 25.000 de euro
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În Cluj-Napoca, prețul mediu cerut pentru apartamente este de 3.331 €/mp util. Pentru 50 mp, avansul de 15% ar fi de aproape 25.000 de euro.

Sursa: Ziarul Financiar

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