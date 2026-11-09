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Economie

APAVIL SA – anunț privind scoaterea la concurs a unui post de electrician în cadrul Serviciului Mecano-Energetic, punct de lucru Stația de Tratare a Apei, Valea lui Stan

a Scris de alin emilian tudoroiu
APAVIL SA – anunț privind scoaterea la concurs a unui post de electrician în cadrul Serviciului Mecano-Energetic, punct de lucru Stația de Tratare a Apei, Valea lui Stan
Aosom
Concursul constă în probă scrisă și probă practică și se va desfășura astfel: – proba scrisă se va susține în data 27.11.2026, ora 9.00, la sediul APAVIL din str. Carol I nr. 19, – proba practică se va susține în data de 07.12.2026, ora 9.00, la Sector Stație Epurare Ape Uzate – str. Nistor Dumitrescu...

Sursa: Curierul De Vâlcea

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