Aproape 900 de angajați ai STB vor fi concediați. Preavizele ar putea fi transmise de săptămâna viitoare

Aproape 900 de angajați ai Societății de Transport București (STB) ar urma să fie concediați, iar preavizele ar putea fi înmânate de săptămâna viitoare, potrivit liderului sindical Vasile Petrariu, potrivit Realitatea Plus. Disponibilizările vin ca urmare a intrarării companiei în insolvență.

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