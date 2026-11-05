În vederea remedierii unei avarii identificată pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunță întreruperea furnizării apei potabile astăzi, 05 noiembrie 2026, de la ora 09.00 până la ora 16.00 ( estimativ ), în municipiul BISTRIȚA pe strada Tărpiului ( parțial ). UPDATE De la ora 09.00 până la ora 16.00 ( estimativ ) se […] The post AQUABIS: Avarii și întreruperi de apă, astăzi, 5 noiembrie 2026 appeared first on Bistrițeanul.ro.

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