În vederea remedierii unei avarii identificată pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunță întreruperea furnizării apei potabile astăzi, 09 noiembrie 2026, de la ora 09.30 până la ora 14.00 ( estimativ ), în municipiul BISTRIȚA pe străzile Zorilor , Piața Mică , Vasile Alecsandri și străzile adiacente. În urma manevrelor executate pe rețeaua de […] The post AQUABIS BISTRIȚA: Avarii rețea și sistări apă, azi, 9 noiembrie 2026 appeared first on Bistrițeanul.ro.

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