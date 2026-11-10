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Economie

Ar trebui să îți arate când ajunge autobuzul în stație, iar în timp ce îl aștepți să poți plăti taxele și impozitele. Timișoara City App, în faza de testare, după 4 ani

r Scris de redactie
Ar trebui să îți arate când ajunge autobuzul în stație, iar în timp ce îl aștepți să poți plăti taxele și impozitele. Timișoara City App, în faza de testare, după 4 ani
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TIMIȘOARA. În ianuarie 2023, Primăria Timișoara lansa licitația pentru dezvoltarea unei aplicații care să pună laolaltă informații despre transportul public, parcări, evenimente și servicii municipale, care ar fi fost utilă în anul Capitalei Culturale Europene. Punea atunci la bătaie 300.000 de euro. La aproape 4 ani distanță de acel moment, municipalitatea anunță că începe, în […] Articolul Ar trebui să îți arate când ajunge autobuzul în stație, iar în timp ce îl aștepți să poți plăti taxele și impozitele. Timișoara City App, în faza de testare, după 4 ani apare prima dată în Opinia Timisoarei.

Sursa: Opinia Timisoarei

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