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Economie

Aristotel Jude: Centrala de la Iernut ar putea intra în operare comercială la jumătatea anului 2027 (DCNews)

z Scris de ziar com copyright directway
Aristotel Jude: Centrala de la Iernut ar putea intra în operare comercială la jumătatea anului 2027 (DCNews)
Aosom
Centrala de la Iernut ar putea să fie sincronizată la Sistemul Energetic Național în primul (…)

Sursa: Ziar.com

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