Armata SUA a efectuat, vineri, atacuri aeriene care au vizat sistemele de apărare aeriană iraniene pe insula Qeshm, situată în Strâmtoarea Hormuz. Sunt primele atacuri de după alegerile pierdute de republicani.

Donald Trump a declarat că Armata SUA a efectuat, vineri, o nouă serie de atacuri limitate asupra Iranului, care au vizat un sistem de apărare antieriană, și a descris acțiunea drept ”minoră”. Într-o discuție cu jurnaliștii, vineri, Trump a afirmat: ”Au construit un mic dispozitiv antiaerian, iar noi l-am distrus în aproximativ 15 minute, poate […]

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