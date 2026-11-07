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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Armata SUA a efectuat, vineri, atacuri aeriene care au vizat sistemele de apărare aeriană iraniene pe insula Qeshm, situată în Strâmtoarea Hormuz. Sunt primele atacuri de după alegerile pierdute de republicani.

t Scris de tiberiu
Armata SUA a efectuat, vineri, atacuri aeriene care au vizat sistemele de apărare aeriană iraniene pe insula Qeshm, situată în Strâmtoarea Hormuz. Sunt primele atacuri de după alegerile pierdute de republicani.
Aosom
Donald Trump a declarat că Armata SUA a efectuat, vineri, o nouă serie de atacuri limitate asupra Iranului, care au vizat un sistem de apărare antieriană, și a descris acțiunea drept ”minoră”. Într-o discuție cu jurnaliștii, vineri, Trump a afirmat: ”Au construit un mic dispozitiv antiaerian, iar noi l-am distrus în aproximativ 15 minute, poate […]

Sursa: Biziday

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