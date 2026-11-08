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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Atacatorul care a deschis, sâmbătă, focul în mai multe zone din Piața Centrală din Cracovia este un tânăr polonez cu opinii “ultranaționaliste, fascinat de ideologiile de extremă dreapta”, spune ministrul de Interne polonez. El avea permis de port-armă și, deși nu era militar, echipamentul purtat și armamentul pe care îl avea asupra sa era unul legal deținut. Premierul Donald Tusk face apel la politicienii de toate culorile “să nu exploateze această tragedie”.

a Scris de andreinichita.b@gmail.com
Atacatorul care a deschis, sâmbătă, focul în mai multe zone din Piața Centrală din Cracovia este un tânăr polonez cu opinii “ultranaționaliste, fascinat de ideologiile de extremă dreapta”, spune ministrul de Interne polonez. El avea permis de port-armă și, deși nu era militar, echipamentul purtat și armamentul pe care îl avea asupra sa era unul legal deținut. Premierul Donald Tusk face apel la politicienii de toate culorile “să nu exploateze această tragedie”.
Aosom
Bărbatul de 25 de ani care a deschis focul în Piața Principală din Cracovia ar fi fost un simpatizant al ideologiilor de extremă dreapta, a declarat Ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwiński, lăsând de înțeles că, deși autoritățile nu i-au divulgat identitatea, au avut acces la postările sau corespondența acestuia. Cetățean polonez, el a deschis […]

Sursa: Biziday

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