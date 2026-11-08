Bărbatul de 25 de ani care a deschis focul în Piața Principală din Cracovia ar fi fost un simpatizant al ideologiilor de extremă dreapta, a declarat Ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwiński, lăsând de înțeles că, deși autoritățile nu i-au divulgat identitatea, au avut acces la postările sau corespondența acestuia. Cetățean polonez, el a deschis […]

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