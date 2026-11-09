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Economie

Atenționare MAE pentru românii care călătoresc în Spania. Transportul aerian și feroviar, afectat de o grevă națională

d Scris de doinița manic
Atenționare MAE pentru românii care călătoresc în Spania. Transportul aerian și feroviar, afectat de o grevă națională
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MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Spania.

Sursa: Dcnews

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