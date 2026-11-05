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Economie

AUR: Ciprian Paraschiv – Declarație politică – Peste 30 de milioane de euro, datorii către campionii României!

s Scris de stiridinromania.ro
AUR: Ciprian Paraschiv – Declarație politică – Peste 30 de milioane de euro, datorii către campionii României!
Aosom
Te apucă lehamitea când vezi cum unii și alții strâmbă din nas când vine vorba de indemnizațiile de merit, firești, pe care sportivii de maximă performanță ai României le vor primi în urma proiectului de lege pe care l-am inițiat cu succes. Dar ei se bucură și se mândresc, se hrănesc, uneori chiar pur electoral,

Sursa: Ştiri Din România

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