AUR: Ciprian Paraschiv – Declarație politică – Peste 30 de milioane de euro, datorii către campionii României!

Te apucă lehamitea când vezi cum unii și alții strâmbă din nas când vine vorba de indemnizațiile de merit, firești, pe care sportivii de maximă performanță ai României le vor primi în urma proiectului de lege pe care l-am inițiat cu succes. Dar ei se bucură și se mândresc, se hrănesc, uneori chiar pur electoral,

Sursa: Ştiri Din România Citește mai departe la sursa originală ↗