AUR: Dorel Vulpoiu – Declarație politică – Bulgaria crește salariile, România se îngroapă în datorii !

Bulgaria a depășit România la salariul mediu net, cu 1.120 de euro față de 1.065 de euro. De la 1 ianuarie 2027, salariul minim net din Bulgaria ar urma să ajungă la aproximativ 520 de euro, față de circa 510 euro în România. În același timp, datoria publică a României a trecut de pragul

Sursa: Ştiri Din România Citește mai departe la sursa originală ↗