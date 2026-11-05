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Economie

AUR: Dorel Vulpoiu – Declarație politică – Bulgaria crește salariile, România se îngroapă în datorii !

s Scris de stiridinromania.ro
AUR: Dorel Vulpoiu – Declarație politică – Bulgaria crește salariile, România se îngroapă în datorii !
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Bulgaria a depășit România la salariul mediu net, cu 1.120 de euro față de 1.065 de euro. De la 1 ianuarie 2027, salariul minim net din Bulgaria ar urma să ajungă la aproximativ 520 de euro, față de circa 510 euro în România. În același timp, datoria publică a României a trecut de pragul

Sursa: Ştiri Din România

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