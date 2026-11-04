AUR: Petru Negrea – Declarație politică – Antreprenoriatul și turismul, ignorate la rectificarea bugetară!

Guvernul a aprobat prima rectificare bugetară din 2026, anunțând investiții publice de aproximativ 170 de miliarde de lei. Au fost suplimentate fondurile pentru sănătate, pensii, agricultură și administrațiile locale. Totodată, 3,5 miliarde de lei au fost alocate suplimentar pentru plata dobânzilor la datoria publică. Însă antreprenoriatul și turismul nu se regăsesc printre domeniile pentru care

Sursa: Ştiri Din România Citește mai departe la sursa originală ↗