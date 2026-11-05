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Economie

AUR: Valentin Badea – Declarație politică – Start-Up Nation – de la speranța antreprenoriatului la dezamăgirea unei generații

s Scris de stiridinromania.ro
AUR: Valentin Badea – Declarație politică – Start-Up Nation – de la speranța antreprenoriatului la dezamăgirea unei generații
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Start-Up Nation trebuia să fie o șansă pentru tinerii care vor să construiască o afacere în România. În schimb, după ani de promisiuni și ediții succesive, programul a ajuns să simbolizeze, pentru mulți, distanța dintre discursul politic și realitatea antreprenorului. S-a vorbit despre un nivel de înscriere de aproximativ 30% în rândul tinerilor vizați. Solicit

Sursa: Ştiri Din România

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