AUR: Valentin Badea – Declarație politică – Start-Up Nation – de la speranța antreprenoriatului la dezamăgirea unei generații

Start-Up Nation trebuia să fie o șansă pentru tinerii care vor să construiască o afacere în România. În schimb, după ani de promisiuni și ediții succesive, programul a ajuns să simbolizeze, pentru mulți, distanța dintre discursul politic și realitatea antreprenorului. S-a vorbit despre un nivel de înscriere de aproximativ 30% în rândul tinerilor vizați. Solicit

Sursa: Ştiri Din România Citește mai departe la sursa originală ↗