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Economie

Aurul a trecut de 4.100 de dolari pe uncie, iar dolarul a scăzut

d Scris de daniel manea
Aurul a trecut de 4.100 de dolari pe uncie, iar dolarul a scăzut
Aosom
Aurul a depășit 4.100 de dolari pe uncie, iar dolarul a slăbit. Cursul și comisioanele schimbă suma în lei primită la vânzare.

Sursa: Ziarul Financiar

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