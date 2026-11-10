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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Economie

Australia. Un adolescent care plănuia un atac terorist la Sydney, în 2024, a declarat în fața instanței că a fost radicalizat online, după ce a văzut pentru prima dată materiale extremiste pe TikTok. Apoi, a căutat pe Telegram și YouTube instrucțiuni privind fabricarea de bombe și a folosit ChatGPT pentru a-și concepe planurile.

t Scris de tiberiu
Australia. Un adolescent care plănuia un atac terorist la Sydney, în 2024, a declarat în fața instanței că a fost radicalizat online, după ce a văzut pentru prima dată materiale extremiste pe TikTok. Apoi, a căutat pe Telegram și YouTube instrucțiuni privind fabricarea de bombe și a folosit ChatGPT pentru a-și concepe planurile.
Aosom
Adolescentul a recunoscut că a planificat un atac terorist la Sydney, în 2024. Tânărul în vârstă de 16 ani, cunoscut sub pseudonimul ”RK” din cauza vârstei sale, a pledat vinovat pentru pregătirea sau planificarea unui act terorist. Într-o decizie pronunțată luni, instanța nu l-a condamnat la închisoare, dar Curtea Supremă din New South Wales a […]

Sursa: Biziday

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