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Economie

Autobuz cu 42 de pasageri fără bilete, depistat la Gura Humorului

c Scris de crai nou
Autobuz cu 42 de pasageri fără bilete, depistat la Gura Humorului
Aosom
> Şoferul a fost amendat cu 6.000 de lei Poliţiştii rutieri din cadrul Poliţiei Oraşului Gura Humorului au oprit pentru control, marţi, 3 noiembrie, în jurul orei 14:34, un autobuz care circula pe raza oraşului. La volan se afla un bărbat care transporta 42 de persoane fără să le fiCiteşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou

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