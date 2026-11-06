Autobuz cu 42 de pasageri fără bilete, depistat la Gura Humorului

> Şoferul a fost amendat cu 6.000 de lei Poliţiştii rutieri din cadrul Poliţiei Oraşului Gura Humorului au oprit pentru control, marţi, 3 noiembrie, în jurul orei 14:34, un autobuz care circula pe raza oraşului. La volan se afla un bărbat care transporta 42 de persoane fără să le fiCiteşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou Citește mai departe la sursa originală ↗